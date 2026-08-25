Валютные активы Нацфонда Казахстана вырастут до $70,6 млрд к 2029 году

В Казахстане ожидают постепенного роста валютных активов Национального фонда. Согласно базовому сценарию развития экономики, к 2029 году их объем может достичь 70,6 млрд долларов, передает BAQ.KZ.

Такой прогноз на заседании Правительства озвучил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По расчетам, в 2027 году валютные активы Нацфонда составят 65,2 млрд долларов, после чего продолжат расти и к 2029 году достигнут 70,6 млрд долларов.

Одновременно будут увеличиваться поступления в Национальный фонд. В 2027 году они прогнозируются на уровне 5,1 трлн тенге, в 2028 году – 5,5 трлн тенге, а в 2029 году – 5,7 трлн тенге.

«Чистые поступления в Нацфонд прогнозируются в размере 0,5 трлн тенге в 2027 году, 1,4 трлн тенге – в 2028 году и 2 трлн тенге – в 2029 году», – сообщил Серик Жумангарин.

При этом гарантированный трансферт из Нацфонда в республиканский бюджет в 2027 и 2028 годах составит по 2,4 трлн тенге ежегодно. В 2029 году его планируют снизить до 2 трлн тенге.

Также средства Нацфонда продолжат направлять на финансирование важных инфраструктурных и общенациональных проектов. Для этого в 2027 году предусмотрен целевой трансферт в размере 2 трлн тенге, а в 2028 и 2029 годах – по 1,5 трлн тенге ежегодно.

Ранее также сообщалось, что для обеспечения устойчивости государственных финансов дефицит бюджета планируется снизить с 2,3% к ВВП в 2027 году до 0,4% к ВВП в 2029 году.