Водитель Range Rover с поддельными номерами сбежал от полиции в Таразе

В Таразе 38-летнего водителя Range Rover с поддельными номерами арестовали и лишили прав. Сначала он скрылся от патрульных, а потом несколько раз не явился в суд, и его пришлось доставить туда принудительно.

Машину с подложными номерами заметили сотрудники Центра оперативного управления полиции. Патрульные попытались ее остановить, но водитель не подчинился и уехал, нарушая правила дорожного движения.

Позже мужчину вызывали в суд, но он раз за разом не приходил. Когда его доставили принудительно, суд назначил ему административный арест и лишил права управлять машиной.

В полиции предупреждают, что попытки сбежать от патрульных и уйти от ответственности ничем не помогут, нарушителей все равно найдут и накажут.

Охоту на поддельные номера полиция ведет по всей стране. В конце сентября в Атырау прошло республиканское профилактическое мероприятие «Жалған нөмір». Только за неделю полицейские выявили там 1 594 машины с нарушениями, 77 из них отправили на спецстоянку.

Откуда берутся поддельные номера, тоже недавно выяснили. В Алматы задержали организатора схемы, который заказывал фальшивые госномера в России, получал их через службу экспресс-доставки и рассылал покупателям по разным регионам Казахстана. В прокуратуре напомнили, что за изготовление и использование поддельных номеров грозит уголовная ответственность.