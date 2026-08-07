В Алматы раскрыли схему продажи поддельных госномеров по всему Казахстану
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В Казахстане пресекли незаконную схему по изготовлению и распространению поддельных государственных регистрационных номерных знаков.
По информации Главной транспортной прокуратуры, организатор противоправной деятельности задержан в Алматы.
Операция проведена при координации Главной транспортной прокуратуры сотрудниками Департамента полиции на транспорте.
Как работала схема
По данным следствия, задержанный на системной основе занимался изготовлением и продажей поддельных автомобильных номеров.
Установлено, что поддельные ГРНЗ доставлялись из Российской Федерации через службу экспресс-доставки, после чего направлялись заказчикам в различные регионы Казахстана.
Таким образом, незаконная деятельность была организована с охватом нескольких областей страны.
Что нашли у подозреваемого
Во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли поддельные государственные регистрационные номерные знаки и другие вещественные доказательства.
В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.
Чем грозит использование поддельных номеров
Главная транспортная прокуратура напоминает, что изготовление и использование поддельных государственных регистрационных номерных знаков является уголовно наказуемым деянием.
Подобные нарушения не только нарушают установленный порядок регистрации транспорта, но и могут создавать угрозу безопасности дорожного движения.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что госномера станут наследуемыми в Казахстане.
Министерство внутренних дел внесло изменения в правила регистрации транспортных средств.
Теперь в стране по-новому будут работать правила выдачи и передачи госномеров.
Согласно новым правилам, с 25 мая 2026 года разрешат повторно использовать уже выданные госномера. Раньше это было возможно только для "платных" или особых номеров.
Такие номера можно будет передавать:
- государственным органам и дипломатам;
- близким родственникам: супругам, родителям, детям, усыновлённым и усыновителям, братьям и сёстрам (в том числе неполнородным), бабушкам, дедушкам и внукам;
- наследникам по закону.
Также обновится перечень так называемых "красивых" номеров. В него добавят новые цифровые комбинации, например: 101, 121, 131, 141, 151 и другие похожие серии, вплоть до 989.
Кроме того, появятся номера с одинаковыми буквами и цифрами, которые также будут считаться "престижными".
Сколько это будет стоить
За получение таких номеров нужно будет платить госпошлину:
- 15 МРП (примерно 64 875 тенге в 2026 году);
- 72 МРП (около 311 400 тенге) – если номер с одинаковыми буквами и "особым" сочетанием.
При этом такие правила частично уже применялись с начала 2026 года, но теперь их официально закрепят в новых правилах регистрации.
Ранее казахстанцам разрешили самостоятельно выбирать госномера для авто.
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