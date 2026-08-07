В Казахстане пресекли незаконную схему по изготовлению и распространению поддельных государственных регистрационных номерных знаков.

По информации Главной транспортной прокуратуры, организатор противоправной деятельности задержан в Алматы.

Операция проведена при координации Главной транспортной прокуратуры сотрудниками Департамента полиции на транспорте.

Как работала схема

По данным следствия, задержанный на системной основе занимался изготовлением и продажей поддельных автомобильных номеров.

Установлено, что поддельные ГРНЗ доставлялись из Российской Федерации через службу экспресс-доставки, после чего направлялись заказчикам в различные регионы Казахстана.

Таким образом, незаконная деятельность была организована с охватом нескольких областей страны.

Что нашли у подозреваемого

Во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли поддельные государственные регистрационные номерные знаки и другие вещественные доказательства.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.

Чем грозит использование поддельных номеров

Главная транспортная прокуратура напоминает, что изготовление и использование поддельных государственных регистрационных номерных знаков является уголовно наказуемым деянием.

Подобные нарушения не только нарушают установленный порядок регистрации транспорта, но и могут создавать угрозу безопасности дорожного движения.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что госномера станут наследуемыми в Казахстане.

Министерство внутренних дел внесло изменения в правила регистрации транспортных средств.

Теперь в стране по-новому будут работать правила выдачи и передачи госномеров.