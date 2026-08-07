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В Алматы раскрыли схему продажи поддельных госномеров по всему Казахстану

7 Августа 2026, 17:38
АВТОР
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BAQ.kz 7 Августа 2026, 17:38
7 Августа 2026, 17:38
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Фото: BAQ.kz

В Казахстане пресекли незаконную схему по изготовлению и распространению поддельных государственных регистрационных номерных знаков.

По информации Главной транспортной прокуратуры, организатор противоправной деятельности задержан в Алматы.

Операция проведена при координации Главной транспортной прокуратуры сотрудниками Департамента полиции на транспорте.

Как работала схема

По данным следствия, задержанный на системной основе занимался изготовлением и продажей поддельных автомобильных номеров.

Установлено, что поддельные ГРНЗ доставлялись из Российской Федерации через службу экспресс-доставки, после чего направлялись заказчикам в различные регионы Казахстана.

Таким образом, незаконная деятельность была организована с охватом нескольких областей страны.

Что нашли у подозреваемого

Во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли поддельные государственные регистрационные номерные знаки и другие вещественные доказательства.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.

Чем грозит использование поддельных номеров

Главная транспортная прокуратура напоминает, что изготовление и использование поддельных государственных регистрационных номерных знаков является уголовно наказуемым деянием.

Подобные нарушения не только нарушают установленный порядок регистрации транспорта, но и могут создавать угрозу безопасности дорожного движения.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что госномера станут наследуемыми в Казахстане.

Министерство внутренних дел внесло изменения в правила регистрации транспортных средств.

Теперь в стране по-новому будут работать правила выдачи и передачи госномеров.

Согласно новым правилам, с 25 мая 2026 года разрешат повторно использовать уже выданные госномера. Раньше это было возможно только для "платных" или особых номеров.

Такие номера можно будет передавать:

  • государственным органам и дипломатам;
  • близким родственникам: супругам, родителям, детям, усыновлённым и усыновителям, братьям и сёстрам (в том числе неполнородным), бабушкам, дедушкам и внукам;
  • наследникам по закону.

Также обновится перечень так называемых "красивых" номеров. В него добавят новые цифровые комбинации, например: 101, 121, 131, 141, 151 и другие похожие серии, вплоть до 989.

Кроме того, появятся номера с одинаковыми буквами и цифрами, которые также будут считаться "престижными".

Сколько это будет стоить

За получение таких номеров нужно будет платить госпошлину:

  • 15 МРП (примерно 64 875 тенге в 2026 году);
  • 72 МРП (около 311 400 тенге) – если номер с одинаковыми буквами и "особым" сочетанием.

При этом такие правила частично уже применялись с начала 2026 года, но теперь их официально закрепят в новых правилах регистрации.

Ранее казахстанцам разрешили самостоятельно выбирать госномера для авто.

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