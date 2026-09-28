Фальшивые номера, громкая музыка и BMW: что выявила полиция в Атырау

В Атырау за неделю полицейские выявили 1594 автомобиля с различными нарушениями. 77 машин отправили на спецстоянку. Среди причин оказались поддельные номера, громкая музыка по ночам и неразрешенные звуковые устройства, передает BAQ.KZ.

С 25 по 27 сентября в городе проходило республиканское профилактическое мероприятие «Жалған нөмір». Полиция проверяла, как водители соблюдают требования к государственным регистрационным номерам.

Особое внимание уделяли машинам с поддельными, самодельными или не соответствующими установленным требованиям номерами. В отношении водителей составляли административные материалы, автомобили могли отправить на специальную стоянку.

Но во время проверок попадались и другие нарушения.

Один из водителей Lada Priora ночью включил музыку настолько громко, что нарушил покой жителей. На него составили административный протокол по статье 437 КоАП за нарушение тишины и назначили штраф.

Еще один эпизод произошел 24 сентября около 22:10 на улице Султан Бейбарыс.

Полицейские остановили BMW, на котором было установлено неразрешенное звуковое устройство. В отношении водителя приняли меры по части 7 статьи 593 КоАП.