Пожар, возникший на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода, полностью ликвидирован.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.

Что произошло

Сообщение о задымлении поступило на пульт «112» 25 августа в 12:55. С учетом специфики объекта силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям были незамедлительно направлены на место происшествия по повышенному рангу вызова.

Сколько сил задействовали

В ликвидации возгорания приняли участие около 65 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС, а также представители «Семсер өрт сөндіруші», АТМА аэропорт и ПСС компании NCOC.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб, который координировал действия всех привлеченных сил и средств.

Когда пожар ликвидировали

В 13:42 возгорание локализовали, распространение огня было остановлено. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Причины возникновения пожара устанавливаются. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Ранее сообщалось, что внутри осадителя АНПЗ загорелся нефтешлам. Сообщается, что на момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились.

Завод работает в штатном режиме.