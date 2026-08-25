Возгорание на Атырауском НПЗ полностью ликвидировали
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Пожар, возникший на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода, полностью ликвидирован.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.
Что произошло
Сообщение о задымлении поступило на пульт «112» 25 августа в 12:55. С учетом специфики объекта силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям были незамедлительно направлены на место происшествия по повышенному рангу вызова.
Сколько сил задействовали
В ликвидации возгорания приняли участие около 65 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС, а также представители «Семсер өрт сөндіруші», АТМА аэропорт и ПСС компании NCOC.
На месте происшествия был развернут оперативный штаб, который координировал действия всех привлеченных сил и средств.
Когда пожар ликвидировали
В 13:42 возгорание локализовали, распространение огня было остановлено. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Причины возникновения пожара устанавливаются. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.
Ранее сообщалось, что внутри осадителя АНПЗ загорелся нефтешлам. Сообщается, что на момент происшествия какие-либо работы на объекте не проводились.
Завод работает в штатном режиме.
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