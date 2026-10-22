Все 58 учеников РФМШ в Алматы выписаны из больницы
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Все 58 учеников Республиканской физико-математической школы (РФМШ) в Алматы, попавших в больницу после массового заболевания, завершили лечение и вернулись из стационара. Последние данные сообщили в городском Управлении общественного здравоохранения.
«На сегодняшний день все учащиеся Республиканской физико-математической школы, госпитализированные в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы, выписаны после прохождения лечения», - сообщили в ведомстве.
Всего с 12 октября в инфекционную больницу госпитализировали 58 детей. Медики оказали им необходимую помощь и провели лечение в соответствии с клиническими протоколами.
История массового заболевания началась десять дней назад. Сначала сообщалось о 47 госпитализированных школьниках, затем их число выросло до 48. Теперь выяснилось, что за весь период в больницу попали 58 учащихся.
Что нашли в школьной столовой
После массового заболевания детей санитарные врачи проверили пищеблок ТОО «Master Food», которое организует питание в РФМШ.
Проверка выявила нарушения правил хранения продуктов, отбора суточных проб готовых блюд и организации питания.
Кроме того, из обращения изъяли молочную продукцию без необходимых сопроводительных документов.
Специалисты отобрали пробы воды и продуктов питания, смывы с поверхностей, обследовали сотрудников столовой.
По итогам проверки вынесли пять постановлений. Они предусматривали приостановление работы школы и пищеблока, запрет реализации отдельных блюд и введение временных санитарных мер.
В интернате провели дезинфекцию.
Материалы проверки направили в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.
Что известно о заболевших детях
По данным Минздрава на 14 октября, среди 48 госпитализированных на тот момент школьников 36 были младше 14 лет. Все заболевшие проживали в интернате РФМШ.
Под медицинское наблюдение взяли 225 контактных лиц, еще шестерых детей изолировали в интернате.
Тогда врачи оценивали состояние госпитализированных как стабильное. Никто из детей не нуждался в реанимационной помощи.
На тот момент возбудитель инфекции еще не был установлен, лабораторные исследования продолжались.
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