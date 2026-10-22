Все 58 учеников РФМШ в Алматы выписаны из больницы

Все 58 учеников Республиканской физико-математической школы (РФМШ) в Алматы, попавших в больницу после массового заболевания, завершили лечение и вернулись из стационара. Последние данные сообщили в городском Управлении общественного здравоохранения.

«На сегодняшний день все учащиеся Республиканской физико-математической школы, госпитализированные в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу Алматы, выписаны после прохождения лечения», - сообщили в ведомстве.

Всего с 12 октября в инфекционную больницу госпитализировали 58 детей. Медики оказали им необходимую помощь и провели лечение в соответствии с клиническими протоколами.

История массового заболевания началась десять дней назад. Сначала сообщалось о 47 госпитализированных школьниках, затем их число выросло до 48. Теперь выяснилось, что за весь период в больницу попали 58 учащихся.

Что нашли в школьной столовой

После массового заболевания детей санитарные врачи проверили пищеблок ТОО «Master Food», которое организует питание в РФМШ.

Проверка выявила нарушения правил хранения продуктов, отбора суточных проб готовых блюд и организации питания.

Кроме того, из обращения изъяли молочную продукцию без необходимых сопроводительных документов.

Специалисты отобрали пробы воды и продуктов питания, смывы с поверхностей, обследовали сотрудников столовой.

По итогам проверки вынесли пять постановлений. Они предусматривали приостановление работы школы и пищеблока, запрет реализации отдельных блюд и введение временных санитарных мер.

В интернате провели дезинфекцию.

Материалы проверки направили в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Что известно о заболевших детях

По данным Минздрава на 14 октября, среди 48 госпитализированных на тот момент школьников 36 были младше 14 лет. Все заболевшие проживали в интернате РФМШ.

Под медицинское наблюдение взяли 225 контактных лиц, еще шестерых детей изолировали в интернате.

Тогда врачи оценивали состояние госпитализированных как стабильное. Никто из детей не нуждался в реанимационной помощи.

На тот момент возбудитель инфекции еще не был установлен, лабораторные исследования продолжались.