Почти 50 учеников РФМШ в Алматы попали в больницу: что известно
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В Алматы 47 учащихся Республиканской физико-математической школы (РФМШ) госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. Информацию подтвердили в Управлении общественного здравоохранения города. После массового заболевания детей работу школы временно приостановили, передает BAQ.KZ.
Что произошло
По данным управления, 12 и 13 октября школьники поступили в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу.
«Все они находятся под наблюдением врачей. Ещё восемь детей изолированы в интернате и находятся под медицинским наблюдением», – сообщили в ведомстве.
Работу школы приостановили
После госпитализации учащихся Департамент санитарно-эпидемиологического контроля вынес постановление о приостановлении деятельности школы, интерната и пищеблока.
Сейчас специалисты выясняют причины массового заболевания детей. В учебном заведении проводится проверка, отобраны пробы для лабораторных исследований.
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