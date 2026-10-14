Почти 50 учеников РФМШ в Алматы попали в больницу: что известно

В Алматы 47 учащихся Республиканской физико-математической школы (РФМШ) госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. Информацию подтвердили в Управлении общественного здравоохранения города. После массового заболевания детей работу школы временно приостановили, передает BAQ.KZ.

Что произошло

По данным управления, 12 и 13 октября школьники поступили в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу.

«Все они находятся под наблюдением врачей. Ещё восемь детей изолированы в интернате и находятся под медицинским наблюдением», – сообщили в ведомстве.

Работу школы приостановили

После госпитализации учащихся Департамент санитарно-эпидемиологического контроля вынес постановление о приостановлении деятельности школы, интерната и пищеблока.

Сейчас специалисты выясняют причины массового заболевания детей. В учебном заведении проводится проверка, отобраны пробы для лабораторных исследований.