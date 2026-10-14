Санврачи приостановили работу РФМШ в Алматы и передали материалы в правоохранительные органы
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Число заболевших учеников Республиканской физико-математической школы в Алматы выросло до 48. Все дети госпитализированы, их состояние стабильное, пациентов в реанимации нет.
Новые данные 14 октября сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.
Из 48 заболевших 36 детей младше 14 лет. Все они проживают в интернате школы.
Под медицинское наблюдение взяли 225 контактных лиц. Еще шесть детей изолировали в интернате.
Лабораторные исследования продолжаются, возбудитель инфекции пока не установлен.
Что нашли в пищеблоке
Во время эпидемиологического расследования специалисты обследовали пищеблок ТОО «Master Food», которое организует питание в школе.
Проверка выявила нарушения санитарных требований при хранении продуктов, отборе суточных проб готовых блюд и организации питания.
Специалисты отобрали пробы воды и пищевой продукции, смывы с поверхностей и обследовали работников пищеблока.
Из обращения изъяли молочную продукцию без необходимых сопроводительных документов.
По итогам проверки вынесли пять постановлений. Они предусматривают приостановление деятельности школы и столовой, запрет реализации отдельных блюд, введение временных санитарных мер и изъятие продукции без необходимых документов.
В интернате провели дезинфекцию.
Материалы проверки передали в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.
Что было известно ранее
Ранее BAQ.KZ сообщал, что 12 и 13 октября в Детскую городскую клиническую инфекционную больницу поступили 47 учащихся РФМШ с признаками острой кишечной инфекции.
После массового заболевания работу школы, интерната и пищеблока временно приостановили.
Позже Минздрав сообщил о нарушениях в столовой. На тот момент специалисты продолжали искать источник инфекции и проверяли условия хранения продуктов и организации питания.
Теперь число заболевших официально выросло до 48. Расследование продолжается.
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