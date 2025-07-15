В центре Уральска с 15 июля начались работы по капитальному ремонту тепловых сетей, из-за чего ряд многоэтажных домов остался без горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО "Жайықжылуқуат", передает BAQ.KZ.

Отключение затронуло следующие адреса:

ул. С. Сейфуллина, 4/2 и 4/4,

ул. Т. Масина, 37/1,

ул. Ф. Неусыпова, 26/3.

Подача горячей воды будет приостановлена до 31 июля. Диаметр ремонтируемого трубопровода составляет 133,89 мм.

"В рамках капитального ремонта проводится замена изношенных участков тепломагистрали, Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам", - сообщили в компании.

Кроме того, сегодня с 14:00 до 20:00 в посёлке Зачаган также будет временно приостановлена подача холодной воды. Причина - замена фланцевой катушки диаметром 400 мм на улице Т. Бигелдинова. Без воды останутся дома по этой улице и в микрорайоне Балауса.

Специалисты обещают завершить все необходимые работы в установленные сроки.