Жителей Уральска оставили без горячей воды на две недели
В центре грода начался ремонт теплотрассы.
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В центре Уральска с 15 июля начались работы по капитальному ремонту тепловых сетей, из-за чего ряд многоэтажных домов остался без горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО "Жайықжылуқуат", передает BAQ.KZ.
Отключение затронуло следующие адреса:
- ул. С. Сейфуллина, 4/2 и 4/4,
- ул. Т. Масина, 37/1,
- ул. Ф. Неусыпова, 26/3.
Подача горячей воды будет приостановлена до 31 июля. Диаметр ремонтируемого трубопровода составляет 133,89 мм.
"В рамках капитального ремонта проводится замена изношенных участков тепломагистрали, Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам", - сообщили в компании.
Кроме того, сегодня с 14:00 до 20:00 в посёлке Зачаган также будет временно приостановлена подача холодной воды. Причина - замена фланцевой катушки диаметром 400 мм на улице Т. Бигелдинова. Без воды останутся дома по этой улице и в микрорайоне Балауса.
Специалисты обещают завершить все необходимые работы в установленные сроки.
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