Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов согласиться на прекращение огня по нынешней линии соприкосновения и перейти к мирным переговорам. По его словам, такой шаг стал бы большим компромиссом со стороны Украины. Об этом Зеленский сообщил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera в воскресенье, 29 ноября.

Мы готовы к таким шагам: остановиться там, где мы сейчас. Мы предлагаем прекращение огня по линии соприкосновения. Это компромисс? Конечно, очень большой компромисс, — заявил украинский президент.

По словам Зеленского, Киев готов к дипломатическому урегулированию, несмотря на то что Россия, как он утверждает, не намерена уходить с украинских территорий. Президент также отметил, что попытка российских войск занять ещё 6 тысяч квадратных километров Украины может обернуться потерями в миллион военнослужащих. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать поиску пути к прекращению войны.

В начале ноября 2026 года Россия и Украина при посредничестве США возобновили переговоры в Абу-Даби. Позже Владимир Путин сообщил, что обсуждал с Советом безопасности РФ возможность частичного прекращения огня, однако отказался от этой идеи после атак ВСУ на Крымский мост.

21 ноября первая леди США Мелания Трамп заявила в эфире Fox News, что представители Вашингтона, Москвы и Киева обсуждают возможность нового прекращения огня до Рождества. Официального подтверждения этой инициативы со стороны России и Украины пока не поступало. В середине ноября Путин также предложил провести совместную гуманитарную операцию в Константиновке Донецкой области.