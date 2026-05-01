10 человек пострадали при обрушении пола в сарае в Мангистауской области
В селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района Мангистауской области произошло обрушение пола в хозяйственной постройке во дворе частного дома. В результате пострадали 10 человек.
По информации районного акимата, инцидент произошел вечером 15 мая. Люди, находившиеся в сарае, провалились в подвал после обрушения пола.
Двое пострадавших были госпитализированы, остальным после осмотра оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Состояние всех оценивается как стабильное.
В пресс-службе Мангистауской областной больницы сообщили, что в приемное отделение доставили девять человек. Двух женщин госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
У 39-летней пациентки диагностировали черепно-мозговую травму, у 35-летней женщины — закрытый перелом шейного отдела позвоночника. Остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
