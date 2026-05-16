В Астане прорабатывается реализация второй очереди LRT

В целях дальнейшего развития общественного транспорта прорабатывается реализация второй очереди LRT.

В частности, предусматривается строительство новых линий в направлениях: вокзал «Астана-1», жилой массив «Жағалау», город Косшы. Общая протяженность второй очереди составит 26,5 км с 20 станциями.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в дальнейшей реализации проекта представителям китайской компании, работникам CTS Transportation и Astana LRT, осуществляющим строительство LRT.