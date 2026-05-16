Как благоустраивают побережье Алаколя

В настоящее время на побережье Алаколя ведётся комплексная работа по созданию комфортной и безопасной среды для отдыхающих. Общая протяжённость кольцевого ограждения составляет 11,8 км, из которых уже огорожено 4 км.

Кроме того, в текущем году реализуется ряд проектов по освещению побережья, ремонту Арбата, обновлению парка и улучшению санитарной инфраструктуры.

Для освещения побережья будет установлено 400 новых опор освещения, заменены светильники на 300 существующих опорах, а также обновлено 18 км электрических кабелей.

Также начаты работы по модернизации Арбата и парка на побережье. В парковой зоне предусмотрен ремонт пешеходных дорожек, детской игровой площадки, фонтана и площадки street workout.

В целях создания комфортных условий для туристов на побережье будет установлено 40 санитарно-гигиенических узлов, 35 кабин для переодевания и 100 мусорных контейнеров. На данный момент уже установлены санитарные узлы, душевые кабины и кабины для переодевания для отдыхающих.

Особое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. Полигон твёрдых бытовых отходов перенесён на расстояние 800 метров от населённого пункта, выделена новая территория. Вывоз отходов осуществляется два раза в сутки.

На побережье также усиливается система цифровой безопасности. В текущем году планируется установка 223 камер видеонаблюдения. Кроме того, для улучшения качества интернета прокладываются волоконно-оптические линии связи и строятся новые антенны.

Глава региона поручил обеспечить качественное и своевременное завершение работ по развитию туристического потенциала Алаколя.

«Алаколь — одна из ключевых туристических точек региона. Поэтому инфраструктура побережья должна соответствовать современным требованиям. Главное — чистота, безопасность и комфорт для отдыхающих. Работы должны быть выполнены качественно и в установленные сроки», — отметил Берик Уали.