Полицейский насмерть сбил супругу на служебном авто в Алматинской области

В Балхашском районе Алматинской области расследуют смертельное ДТП с участием заместителя начальника районного отдела полиции. Трагедия произошла утром 16 мая на автодороге Конаев — Баканас.

По данным портала Polites.news, сотрудник полиции управлял служебным автомобилем Hyundai Elantra. В машине вместе с ним находилась супруга. Как сообщается, во время поездки между ними произошёл конфликт.

Согласно предварительной версии следствия, мужчина остановил автомобиль возле села Бакбакты и высадил женщину. Спустя некоторое время он развернулся, чтобы вернуться за ней. На 84-м километре трассы водитель, как утверждается, не заметил супругу, находившуюся на проезжей части, и совершил наезд.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

На место ДТП выехали сотрудники полиции, прокуратуры и следственно-оперативная группа департамента полиции Алматинской области. Установлено, что служебный автомобиль использовался на основании путевого листа.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

В настоящее время проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Официальный комментарий МВД Казахстана по данному происшествию пока не опубликован.