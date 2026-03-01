Эскалация на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже отражаются на нефтяных котировках. Через этот маршрут проходит около четверти мирового экспорта сырья, поэтому даже краткосрочные ограничения способны резко изменить ценовую динамику. О возможных сценариях для мировой и казахстанской экономики корреспонденту BAQ.KZ рассказал экономист Вячеслав Додонов.

По его оценке, рынок заранее закладывал в цены риск блокировки пролива, поэтому скачок практически неизбежен.

«Ранее предполагалось, что если начнутся боевые действия, Иран перекроет Ормузский пролив, и нефть резко подорожает. Сейчас это и происходит. В пятницу Brent закрылся примерно на уровне 72,5 доллара за баррель. Как минимум 80 долларов мы точно увидим в ближайшие торговые сессии, а скорее всего значительно больше. Кратковременные подъемы возможны в диапазоне 90-100 долларов. Дальше многое будет зависеть от того, насколько долго продлится перекрытие и как будет развиваться эскалация», — отметил Вячеслав Додонов.

Экономист подчеркнул, что на цену нефти влияет не только физический дефицит, но и психологический фактор. Рынок реагирует на неопределенность, а колебания котировок могут быть резкими и непродолжительными.

«Ситуация сейчас будет крайне волатильная. Цены будут резко колебаться, потому что очень много неопределенности и страхов. Уже сейчас это уровни значительно выше, чем на прошлой неделе или в начале года. Если перекрытие окажется длительным, то после первых скачков цена может закрепиться около 100 долларов и выше. Все зависит от того, насколько надолго закроется пролив, через который проходит порядка четверти мирового экспорта нефти - это огромный объем», — пояснил он.

Говоря о продолжительности кризиса, эксперт считает, что нынешняя фаза противостояния может оказаться более затяжной, чем предыдущие эпизоды напряжённости.

«Судя по масштабу эскалации, это вряд ли ограничится коротким эпизодом, как это бывало раньше. Сейчас действия выглядят гораздо более активными, чем в прошлогоднем 12-дневном конфликте. Поэтому можно предполагать, что ситуация затянется, а ограничения судоходства могут продлиться дольше. Это будет поддерживать высокие цены на нефть на протяжении определенного времени», — сказал Додонов.

Говоря о глобальной экономике, Вячеслав Додонов отметил, что периоды, когда цена нефти превышала 100 долларов за баррель, уже наблюдались и не приводили к системному кризису. По его словам, такие ситуации означали рост инфляции, удорожание логистики и замедление экономического роста, особенно в странах, сильно зависящих от импорта энергоресурсов. При этом он подчеркнул, что это не было критичным для мировой экономики и скорее отражало дополнительное давление и стагнационные тенденции, чем угрозу коллапса.

Особое внимание экономист уделил Европе, как региону, наиболее уязвимому к росту цен на нефть. Он отметил, что континент является одним из крупнейших получателей ближневосточной нефти, при этом уже ограничен в прямых поставках российской нефти, что увеличивает логистические расходы. Даже при обходных поставках издержки остаются высокими, и в условиях перекрытия Ормузского пролива давление на европейский рынок усилится, что приведёт к росту цен, повышению инфляции и замедлению экономической динамики.

В свою очередь для Казахстана повышение цен на нефть создаст положительный эффект. По мнению экономиста, это может поддержать бюджет и смежные отрасли.

«Для экономики Казахстана повышение цен на нефть - это положительный фактор. Это увеличение экспортной выручки, рост налоговых поступлений, поддержка предприятий, связанных с нефтяным сектором. В условиях бюджетных ограничений это играет на руку, потому что дополнительные доходы позволяют смягчить внутренние дисбалансы», — пояснил он.

Экономист также скептически оценивает возможность ускоренного развития альтернативных маршрутов через Каспий, несмотря на затруднения в Ормузском проливе.

«Нужно понимать, что государство само не строит нефтепроводы - их реализуют крупные консорциумы, которые добывают нефть. Каспийский маршрут - мультимодальный, а значит более сложный и дорогой: это порты, танкерный флот, затем снова трубопроводы. Это огромные инвестиции и при этом ограниченная пропускная способность на другой стороне. Из-за даже затяжной войны никто не будет срочно вкладывать десятки миллиардов долларов в новые обходные инфраструктурные проекты. Скорее будут рассчитывать на то, что ситуация со временем стабилизируется», — резюмировал экономист.

По его оценке, из-за эскалации на Ближнем Востоке мировая экономика не получит «смертельного удара», однако период высокой инфляции, замедления роста и дорогой нефти может продлиться столько, сколько сохранится блокировка ключевого маршрута поставок.