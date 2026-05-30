В Акмолинской области отремонтировали вокзал 1980 года постройки
Реконструкция железнодорожного вокзала на этапе завершения.
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в ходе рабочей поездки в Шортандинский район ознакомился с ходом реконструкции здания железнодорожного вокзала.
Одноэтажное здание 1980 года постройки давно требовало ремонта. В настоящее время на объекте завершены строительно-монтажные работы, завершается благоустройство прилегающей территории.
«Мы оставили прежнюю планировку, при этом полностью поменяли отделку, учли современные требования: есть помещения для пассажиров с инвалидностью, для мам с маленькими детьми. Сейчас продолжаем благоустройство платформы, устройство наружного освещения, прокладку наружных сетей связи. Работы завершены на 90%, к концу июня вокзал начнет функционировать», – подчеркнул директор филиала ТОО Integra Construction Арман Нурмуканов.
Глава региона отметил, что после реконструкции железнодорожного вокзала улучшатся условия обслуживания пассажиров, повысится уровень транспортной инфраструктуры, а также поддержал идею привокзального парка.
Еще одна стройплощадка, которую посетил Марат Ахметжанов в пос. Шортанды, – строительство 36-квартирного жилого дома. Аким области раскритиковал качество жилья и благоустройство придомовой территории, подчеркнув, что для семей с детьми нужны хорошие детские площадки и комфортные условия для жизни.
