«Такого не видели 40 лет»: в Семее обнажилось дно Иртыша и остановились суда

В мае река Иртыш в Семее показала семейчанам характер: в начале - полноводная, затем - буквально усохшая. В первых числах месяца горожане любовались бурным потоком после объёмных плановых попусков на Шульбинском водохранилище, а сейчас обозревают оголившееся дно и даже переходят вброд. Из-за обмеления приостановлено судоходство. Корреспондент BAQ.KZ запечатлел кадры природного явления.

Семей расположен на двух берегах реки. Здесь Иртыш называют могучим, седым и опасным. В его пучину безвозвратно уходит несколько человек за купальный сезон. Но сейчас складывается другая картина. Жители Семея описывают её как необычную и даже сюрреалистичную: там, где обычно ходят лодки и баржи, теперь видны камни, отложенные пески и мелкие русла. Рыбаки жалуются на ухудшение условий лова, сопряжённое также с запретом из-за нереста. Прохожие фотографируют оголённый берег, дети с нескрываемым удовольствием исследует дно, а кто‑то даже шутит: «А я в воду войду», - и делает это всерьёз.

Причина - в необычно низком для этого времени года уровне реки. Главная водная артерия региона заметно обмелела.

В самом центре Семея к Иртышу присоединяется приток Семипалатинка. Она то и заинтриговала горожан своим видом. И без того мелкая речушка в последние дни явила на обозрение своё оголённое песчаное дно.

То место, где обычно плавают мелкие рыбёшки, и за которыми любят наблюдать с моста, сейчас похоже на кусочек пустыни.

Фото: Альбина Халел

В третьей декаде апреля и начале мая ситуация была прямо противоположной. Из-за попусков с Шульбинского водохранилища с целью регулирования его уровня русло заполнилось под завязку, затопило прибрежные зоны, вода подобралась к частному сектору. А уходя, оставила в качестве привета мусор, ветки и траву.

Фото: Альбина Халел.

Природное явление превратило Иртыш в учебное пособие - люди без труда изучают дно, разглядывая его с мостов и набережных. Видны коммуникации: например, выглянула труба, проходящая по дну Иртыша с острова Мира на правый берег, по которой перекачивается питьевая вода для населения.

Фото Альбина Халел

Жители Семея в один голос заявляют, что такого обмеления они ещё не видели.

«Обычно вода уходит постепенно и не так далеко от берегов, а в этом году мы наблюдаем необычное явление. То, что ранше было под водой, сейчас можно разглядывать. Думаю, что скоро всё встанет на свои места», - говорит семейчанин Аскар Русинов, который наблюдает за поведеним Иртыша во время каждодневной утренней пробежки.

Дачники рассказали свою версию последствий обмеления.

«Наша дача расположена на массиве Солнечная долина, в низине. Иртыш рядом. Поэтому во время попуска воды с водохранилища каждый год участок затапливает. С одной стороны это хорошо, потому что речной ил удобряет почву. Так и было задумано изначально. Но в этом году на наше удивление дача осталась сухой. Мы не знаем, в чём дело», - рассказала семейчанка Татьяна Светлова.

Фото Альбина Халел

Оголение части русла и снижение уровня реки значительно усложняет судоходство. Малые и крупные суда вынуждены остановить свою работу, что негативно сказывается на экономике региона. Судоходство - важная часть жизни города и его торговых связей, поэтому такие ограничения не остаются незаметными.

По воспоминаниям представителей компаний, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками на реке, подобную ситуацию с обмелением в Семее не наблюдили больше 40 лет.

«Я помню, такое было в 1983 году. Но тогда ещё не было Шульбинской ГЭС, её только строили. Река в тот год сильно обмелела. Почему это произощло сейчас? Конечно, эта ситуация сильно бьёт по судоходству. Мало того, что навигацию прекращают в конце весны из-за нереста, так ещё и Иртыш обмелел. Как в таких условиях развивать речной транспорт?», - рассказал нам представитель речного флота, пожелавший не называть своё имя.

Фото Альбина Халел

Уровень реки Иртыш зависит от попусков Шульбинского водохранилища, воды которого вырабатывают электричество на Шульбинской ГЭС.

Регулированием попусков на водохранилищах и контродем уровня рек занимается "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов» по области Абай. Мы обратились к ним за комментарием.

Сотрудники ведомства рассказали, что ежегодно наполнение Шульбинского водохранилища осуществляется после природоохранного попуска за счёт третьей волны паводка рек Уба и Ульба, которая приходится на третью декаду мая, и продолжается до конца второй декады июня. Эта волна паводка наблюдается за счёт снеготаяния в горах и осадков в виде дождя.

«На сегодняшний день в связи с уменьшением боковых притоков из-за природно-климатических условий, наполнение водохранилища осуществляется низкими темпами», - пояснили причину обмеления Иртыша ниже Шульбинского водохранилища в инспекции.

Таким образом, плотина водохранилища делит Иртыш по интересам. С одной стороны, вырабатывают электричество - жизненно-необходимый для населения ресурс. С другой стороны дамбы стратегический вопрос судоходства, которое страдает без воды.

«В настоящее время сброс воды из водохранилища установлен расходом 500 кубометров в секунду. Его объём составляет 1 836 миллионов кубометров. Далее до 28 мая сброс воды из Шульбинского водохранилища планируется довести до 650 кубометров в секунду», - пообещали в Ертисской бассейновой инспекции.

В ведомстве отметили, что в прошлые годы на аналогичный период притоки к Шульбинскому водохранилищу были в два раза больше, к примеру в 2025 году - 1183 кубометров воды в секунду, в 2024 году - 1541 кубометров в секунду, что позволяло сбрасывать из водохранилища больше воды.

«После наполнения Шульбинского водохранилища до проектного объёма, дальнейшее увеличение сброса воды из водохранилища зависит от водохозяйственной обстановки, то есть в случае увеличения боковых притоков сбросы будут установлены расходом 650 кубометров в секунду для поддержания необходимых уровней навигации», - заключили в инспекции.

Фото Альбина Халел

Старожилы не верят в официальную версию происходящего, вспоминая прошлые годы. Говорят, что были и менее снежные зимы, при этом количество воды в Иртыше не доходило до уровня этого года.

Эксперты от экологии отмечают, что снижение уровня воды может отрицательно повлиять на речные экосистемы - растения и водоплавающих. Поскольку возможны изменения в биологических циклах, ухудшение условий обитания, и в первую очередь - для рыб. В регионе объявлен период нереста.

Фото: Альбина Халел

На сегодняшний день специалисты продолжают мониторить уровень воды и разрабатывают стратегии по восстановлению баланса. В будущем, возможно, потребуется пересмотр режима регулировки водохранилищ, внедрение современных технологий и методов управления водными ресурсами.

Пока же жители Семея наблюдают за природным явлением, напоминающем о хрупкости экосистем и важности бережного отношения к природным богатствам.