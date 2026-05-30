«Такого не видели 40 лет»: в Семее обнажилось дно Иртыша и остановились суда
Водная инспекция объяснила обмеление Иртыша. Но старожилы с ней не согласны.
В мае река Иртыш в Семее показала семейчанам характер: в начале - полноводная, затем - буквально усохшая. В первых числах месяца горожане любовались бурным потоком после объёмных плановых попусков на Шульбинском водохранилище, а сейчас обозревают оголившееся дно и даже переходят вброд. Из-за обмеления приостановлено судоходство. Корреспондент BAQ.KZ запечатлел кадры природного явления.
Семей расположен на двух берегах реки. Здесь Иртыш называют могучим, седым и опасным. В его пучину безвозвратно уходит несколько человек за купальный сезон. Но сейчас складывается другая картина. Жители Семея описывают её как необычную и даже сюрреалистичную: там, где обычно ходят лодки и баржи, теперь видны камни, отложенные пески и мелкие русла. Рыбаки жалуются на ухудшение условий лова, сопряжённое также с запретом из-за нереста. Прохожие фотографируют оголённый берег, дети с нескрываемым удовольствием исследует дно, а кто‑то даже шутит: «А я в воду войду», - и делает это всерьёз.
Причина - в необычно низком для этого времени года уровне реки. Главная водная артерия региона заметно обмелела.
В самом центре Семея к Иртышу присоединяется приток Семипалатинка. Она то и заинтриговала горожан своим видом. И без того мелкая речушка в последние дни явила на обозрение своё оголённое песчаное дно.
То место, где обычно плавают мелкие рыбёшки, и за которыми любят наблюдать с моста, сейчас похоже на кусочек пустыни.
В третьей декаде апреля и начале мая ситуация была прямо противоположной. Из-за попусков с Шульбинского водохранилища с целью регулирования его уровня русло заполнилось под завязку, затопило прибрежные зоны, вода подобралась к частному сектору. А уходя, оставила в качестве привета мусор, ветки и траву.
Природное явление превратило Иртыш в учебное пособие - люди без труда изучают дно, разглядывая его с мостов и набережных. Видны коммуникации: например, выглянула труба, проходящая по дну Иртыша с острова Мира на правый берег, по которой перекачивается питьевая вода для населения.
Жители Семея в один голос заявляют, что такого обмеления они ещё не видели.
«Обычно вода уходит постепенно и не так далеко от берегов, а в этом году мы наблюдаем необычное явление. То, что ранше было под водой, сейчас можно разглядывать. Думаю, что скоро всё встанет на свои места», - говорит семейчанин Аскар Русинов, который наблюдает за поведеним Иртыша во время каждодневной утренней пробежки.
Дачники рассказали свою версию последствий обмеления.
«Наша дача расположена на массиве Солнечная долина, в низине. Иртыш рядом. Поэтому во время попуска воды с водохранилища каждый год участок затапливает. С одной стороны это хорошо, потому что речной ил удобряет почву. Так и было задумано изначально. Но в этом году на наше удивление дача осталась сухой. Мы не знаем, в чём дело», - рассказала семейчанка Татьяна Светлова.
Оголение части русла и снижение уровня реки значительно усложняет судоходство. Малые и крупные суда вынуждены остановить свою работу, что негативно сказывается на экономике региона. Судоходство - важная часть жизни города и его торговых связей, поэтому такие ограничения не остаются незаметными.
По воспоминаниям представителей компаний, занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками на реке, подобную ситуацию с обмелением в Семее не наблюдили больше 40 лет.
«Я помню, такое было в 1983 году. Но тогда ещё не было Шульбинской ГЭС, её только строили. Река в тот год сильно обмелела. Почему это произощло сейчас? Конечно, эта ситуация сильно бьёт по судоходству. Мало того, что навигацию прекращают в конце весны из-за нереста, так ещё и Иртыш обмелел. Как в таких условиях развивать речной транспорт?», - рассказал нам представитель речного флота, пожелавший не называть своё имя.
Уровень реки Иртыш зависит от попусков Шульбинского водохранилища, воды которого вырабатывают электричество на Шульбинской ГЭС.
Регулированием попусков на водохранилищах и контродем уровня рек занимается "Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов» по области Абай. Мы обратились к ним за комментарием.
Сотрудники ведомства рассказали, что ежегодно наполнение Шульбинского водохранилища осуществляется после природоохранного попуска за счёт третьей волны паводка рек Уба и Ульба, которая приходится на третью декаду мая, и продолжается до конца второй декады июня. Эта волна паводка наблюдается за счёт снеготаяния в горах и осадков в виде дождя.
«На сегодняшний день в связи с уменьшением боковых притоков из-за природно-климатических условий, наполнение водохранилища осуществляется низкими темпами», - пояснили причину обмеления Иртыша ниже Шульбинского водохранилища в инспекции.
Таким образом, плотина водохранилища делит Иртыш по интересам. С одной стороны, вырабатывают электричество - жизненно-необходимый для населения ресурс. С другой стороны дамбы стратегический вопрос судоходства, которое страдает без воды.
«В настоящее время сброс воды из водохранилища установлен расходом 500 кубометров в секунду. Его объём составляет 1 836 миллионов кубометров. Далее до 28 мая сброс воды из Шульбинского водохранилища планируется довести до 650 кубометров в секунду», - пообещали в Ертисской бассейновой инспекции.
В ведомстве отметили, что в прошлые годы на аналогичный период притоки к Шульбинскому водохранилищу были в два раза больше, к примеру в 2025 году - 1183 кубометров воды в секунду, в 2024 году - 1541 кубометров в секунду, что позволяло сбрасывать из водохранилища больше воды.
«После наполнения Шульбинского водохранилища до проектного объёма, дальнейшее увеличение сброса воды из водохранилища зависит от водохозяйственной обстановки, то есть в случае увеличения боковых притоков сбросы будут установлены расходом 650 кубометров в секунду для поддержания необходимых уровней навигации», - заключили в инспекции.
Старожилы не верят в официальную версию происходящего, вспоминая прошлые годы. Говорят, что были и менее снежные зимы, при этом количество воды в Иртыше не доходило до уровня этого года.
Эксперты от экологии отмечают, что снижение уровня воды может отрицательно повлиять на речные экосистемы - растения и водоплавающих. Поскольку возможны изменения в биологических циклах, ухудшение условий обитания, и в первую очередь - для рыб. В регионе объявлен период нереста.
На сегодняшний день специалисты продолжают мониторить уровень воды и разрабатывают стратегии по восстановлению баланса. В будущем, возможно, потребуется пересмотр режима регулировки водохранилищ, внедрение современных технологий и методов управления водными ресурсами.
Пока же жители Семея наблюдают за природным явлением, напоминающем о хрупкости экосистем и важности бережного отношения к природным богатствам.
