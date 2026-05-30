В Туркестанской области по подозрению в убийстве задержали школьницу
Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия.
Сегодня 2026, 07:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 07:41Сегодня 2026, 07:41
119Фото: Polisia.kz
В Туркестанской области расследуют убийство мужчины, тело которого обнаружили в заброшенном здании.
Информация о произошедшем ранее появилась в СМИ и социальных сетях. По данным полиции, по подозрению в совершении преступления задержана ученица девятого класса.
В департаменте полиции региона сообщили, что по факту убийства начато досудебное расследование.
«Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания», — сообщили в ведомстве.
Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Самое читаемое
- Казахстан завоевал четыре награды в первый день чемпионата Азии по видам борьбы
- В Казахстане обсудят строительство нового аэропорта в курортной зоне Кендерли
- Три страны получат экспериментальный препарат против хантавируса
- В Алматы завершают строительство нового парка
- «Ордабасы» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ