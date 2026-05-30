  • В Туркестанской области по подозрению в убийстве задержали школьницу

Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия.

Сегодня 2026, 07:41
Polisia.kz Сегодня 2026, 07:41
Фото: Polisia.kz

В Туркестанской области расследуют убийство мужчины, тело которого обнаружили в заброшенном здании.

Информация о произошедшем ранее появилась в СМИ и социальных сетях. По данным полиции, по подозрению в совершении преступления задержана ученица девятого класса.

В департаменте полиции региона сообщили, что по факту убийства начато досудебное расследование.

«Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания», — сообщили в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

