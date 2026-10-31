11-летняя девочка получила перелом позвоночника на скалодроме в Алматы
Школьнице провели экстренную операцию. Сейчас она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
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В Алматы 11-летняя девочка получила серьёзную травму позвоночника после падения на скалодроме в одном из развлекательных центров. Пострадавшую доставили в Детскую городскую клиническую больницу №1, где ей провели экстренную операцию.
По словам заместителя директора медучреждения Курметбека Токтара, у ребёнка диагностировали сочетанную травму и компрессионный перелом третьего поясничного позвонка третьей степени.
«Выполнена экстренная операция: спондилодез поясничных позвонков с фиксацией. На сегодняшний день состояние оценивается как средней тяжести, без ухудшения. Лечение получает в полном объёме согласно протоколу диагностики и лечения МЗ РК», — сообщил он.
По факту травмирования школьницы правоохранительные органы начали расследование. Предстоит установить обстоятельства происшествия, а также проверить соблюдение требований безопасности и состояние оборудования в развлекательном заведении.
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