11-летняя девочка получила перелом позвоночника на скалодроме в Алматы

В Алматы 11-летняя девочка получила серьёзную травму позвоночника после падения на скалодроме в одном из развлекательных центров. Пострадавшую доставили в Детскую городскую клиническую больницу №1, где ей провели экстренную операцию.

По словам заместителя директора медучреждения Курметбека Токтара, у ребёнка диагностировали сочетанную травму и компрессионный перелом третьего поясничного позвонка третьей степени.

«Выполнена экстренная операция: спондилодез поясничных позвонков с фиксацией. На сегодняшний день состояние оценивается как средней тяжести, без ухудшения. Лечение получает в полном объёме согласно протоколу диагностики и лечения МЗ РК», — сообщил он.

По факту травмирования школьницы правоохранительные органы начали расследование. Предстоит установить обстоятельства происшествия, а также проверить соблюдение требований безопасности и состояние оборудования в развлекательном заведении.