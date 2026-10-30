Касым-Жомарт Токаев предложил России присоединиться к Организации тюркских государств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 13-м саммите Организации тюркских государств в Анкаре предложил рассмотреть возможность присоединения России к формату «ОТГ+» либо ее участия в работе организации в качестве наблюдателя.

Глава государства подчеркнул, что расширение взаимодействия с другими странами может способствовать укреплению международного авторитета ОТГ.

«В целях повышения авторитета нашей Организации было бы правильным и справедливым решением положительно отнестись к намерению России и предложить ей присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя. Будучи крупной державой, Россия веками поддерживает тесные связи с тюркским миром. На территории этой страны исторически проживают представители многих тюркских народов. В настоящее время Россия продвигает проект «Алтай – колыбель тюркской цивилизации», который Казахстан поддерживает», – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на исторические, культурные и языковые связи России с тюркскими народами. В частности, он напомнил о тюркском происхождении многих слов русского языка.

«Немало слов в русском языке имеет тюркское происхождение. В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей Организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам», – подчеркнул Глава государства.

Предложение Президента касается двух возможных форматов взаимодействия России с Организацией тюркских государств. Речь идет об участии в формате «ОТГ+» либо получении статуса наблюдателя.