Касым-Жомарт Токаев предложил России присоединиться к Организации тюркских государств
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 13-м саммите Организации тюркских государств в Анкаре предложил рассмотреть возможность присоединения России к формату «ОТГ+» либо ее участия в работе организации в качестве наблюдателя.
Глава государства подчеркнул, что расширение взаимодействия с другими странами может способствовать укреплению международного авторитета ОТГ.
«В целях повышения авторитета нашей Организации было бы правильным и справедливым решением положительно отнестись к намерению России и предложить ей присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя. Будучи крупной державой, Россия веками поддерживает тесные связи с тюркским миром. На территории этой страны исторически проживают представители многих тюркских народов. В настоящее время Россия продвигает проект «Алтай – колыбель тюркской цивилизации», который Казахстан поддерживает», – заявил Президент.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на исторические, культурные и языковые связи России с тюркскими народами. В частности, он напомнил о тюркском происхождении многих слов русского языка.
«Немало слов в русском языке имеет тюркское происхождение. В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей Организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам», – подчеркнул Глава государства.
Предложение Президента касается двух возможных форматов взаимодействия России с Организацией тюркских государств. Речь идет об участии в формате «ОТГ+» либо получении статуса наблюдателя.
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