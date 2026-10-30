Бой Жанибека Алимханулы вызвал настоящий билетный ажиотаж в Дании
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Предстоящий поединок казахстанского боксёра Жанибека Алимханулы с датчанином Якобом Банком за вакантный титул чемпиона мира WBO во втором среднем весе вызвал огромный интерес среди местных болельщиков. Бой запланирован на 23 января в датском Хорсенсе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
О высоком спросе на билеты рассказал промоутер Primetime Boxing Каспер Хольгерсен.
По его словам, всего за 90 секунд после старта продаж организаторы реализовали билеты на 250 тысяч датских крон. В первые 15 минут более тысячи болельщиков приобрели места на трибунах, а уже через полчаса выручка превысила миллион крон.
Хольгерсен признался, что такой интерес превзошёл самые смелые ожидания организаторов. Он отметил, что проведение чемпионского поединка подобного уровня в Дании стало результатом большой работы, а активность болельщиков свидетельствует о значимости предстоящего события для страны.
Напомним, предстоящий поединок станет для Жанибека Алимханулы дебютным во втором среднем весе. Ранее казахстанец владел чемпионскими поясами WBO и IBF в средней весовой категории.
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