В Кокшетау нашли мертвым сотрудника внутренней безопасности областного суда
Тело мужчины обнаружили в подвале жилого дома, по факту его смерти возбуждено уголовное дело.
31 Октября 2026, 06:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
31 Октября 2026, 06:1431 Октября 2026, 06:14
212Фото: МВД РК
В Кокшетау обнаружили тело сотрудника отдела внутренней безопасности Акмолинского областного суда. Его нашли в подвале жилого дома.
По предварительным данным, одна из рассматриваемых версий произошедшего — самоубийство.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Это уже второй случай гибели сотрудника судебной системы в Кокшетау за последние полтора месяца. В середине сентября стало известно о смерти 27-летнего руководителя администрации городского суда Аяна Дуйсекова.
Самое читаемое
- Токаев и лидеры тюркских стран посетили концерт с участием Димаша Кудайбергена
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств
- Бой Жанибека Алимханулы вызвал настоящий билетный ажиотаж в Дании
- «Мәңгілік Ел» и наследие тюрков: Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением
- Токаев открыл Аллею тюркского мира в Анкаре и посадил дерево