В Кокшетау нашли мертвым сотрудника внутренней безопасности областного суда

В Кокшетау обнаружили тело сотрудника отдела внутренней безопасности Акмолинского областного суда. Его нашли в подвале жилого дома.

По предварительным данным, одна из рассматриваемых версий произошедшего — самоубийство.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Это уже второй случай гибели сотрудника судебной системы в Кокшетау за последние полтора месяца. В середине сентября стало известно о смерти 27-летнего руководителя администрации городского суда Аяна Дуйсекова.