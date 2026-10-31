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В Кокшетау нашли мертвым сотрудника внутренней безопасности областного суда

Тело мужчины обнаружили в подвале жилого дома, по факту его смерти возбуждено уголовное дело.

31 Октября 2026, 06:14
АВТОР
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МВД РК 31 Октября 2026, 06:14
31 Октября 2026, 06:14
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Фото: МВД РК

В Кокшетау обнаружили тело сотрудника отдела внутренней безопасности Акмолинского областного суда. Его нашли в подвале жилого дома.

По предварительным данным, одна из рассматриваемых версий произошедшего — самоубийство.

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Это уже второй случай гибели сотрудника судебной системы в Кокшетау за последние полтора месяца. В середине сентября стало известно о смерти 27-летнего руководителя администрации городского суда Аяна Дуйсекова.

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