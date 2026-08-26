12-летнее образование в Казахстане проанализирует Минпросвещения – Сулейменова

Министерство просвещения Казахстана проведет анализ вопроса 12-летнего школьного образования после поручения Президента. Об этом министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова сообщила, отвечая на вопрос журналиста BAQ.KZ на Августовской конференции педагогов в Астане.

Глава ведомства напомнила, что по законодательству дети в Казахстане поступают в первый класс с шести лет. При этом ряд организаций образования уже работают по 12-летней модели.

«У нас по закону в первый класс идут 6 лет. Да, у нас есть ряд школ, в том числе 20 Назарбаев интеллектуальных школ, также есть ряд частных школ, которые заканчивают 12-летнее образование», – сказала Сулейменова.

По словам министра, вопрос перехода на 12-летнее образование поднимался в Казахстане несколько лет назад. Однако сейчас этот подход предстоит дополнительно проанализировать.

«Вы знаете, что у нас было несколько лет назад инициировано 12-летнее образование. Но мы сейчас четко понимаем, что это только поступление в зарубежные вузы. В Казахстане детей берут с 11-классным образованием, также с 17 лет. Поэтому сегодня было дано поручение, чтобы мы проанализировали данный вопрос», – ответила глава Минпросвещения.

Сулейменова отметила, что министерство проведет анализ в том числе с точки зрения образовательных стандартов.

«Министерство просвещения сделает большую аналитику, в том числе именно по стандарту, потому что с новой Конституцией у нас будут единые стандарты образования. Все школы, в том числе и частные международные школы, должны соответствовать стандарту. У нас это должно вообще быть в едином формате, поэтому этот вопрос мы будем анализировать», – заявила министр.

Отвечая на уточняющий вопрос BAQ.KZ, Сулейменова подчеркнула, что действующую в отдельных школах 12-летнюю модель нельзя называть пилотным проектом.