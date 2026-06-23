12 млрд долларов доверия: о чем Токаев договорился в Брюсселе

Президент Казахстана встретился с еврокомиссаром по вопросам торговли и экономической безопасности Марошем Шефчовичем, специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Мареком Морой. В ходе переговоров глава государства положительно оценил результаты встреч с руководством Евросоюза, отметив подтвержденную сторонами готовность укреплять стратегическое партнерство между Астаной и Брюсселем.

Особое внимание было уделено экономической повестке. По словам Касым-Жомарта Токаева, подписанные в рамках визита коммерческие соглашения и меморандумы на сумму свыше 12 млрд долларов свидетельствуют о доверии европейского бизнеса к казахстанской экономике и проводимым в стране реформам. Президент также отметил важность сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, выразив уверенность, что дальнейшее взаимодействие будет способствовать устойчивому развитию экономики и укреплению региональной взаимосвязанности.

Марош Шефчович, в свою очередь, заявил, что нынешний визит Токаева открывает новую главу в отношениях между Казахстаном и Европейским Союзом. По его словам, подписываемые соглашения стали результатом многолетней работы по развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и реализацию совместных инициатив в сферах взаимного интереса.