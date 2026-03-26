122 проекта на $25 млрд: Токаев о сотрудничестве с Россией
В Астане обсудили экономику, стратегическое партнерство и визит Путина.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который прибыл в страну с рабочим визитом, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи стороны отметили укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией, а также высокий уровень двустороннего взаимодействия.
Глава государства подчеркнул значительные результаты экономического сотрудничества.
"Уже реализовано 122 крупных проекта стоимостью около 25 млрд долларов. Объем торговли уверенно приближается к 30 млрд долларов. Можно сказать, что это уникальные результаты. Россия является нашим основным торгово-экономическим, инвестиционным партнером", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также обратил внимание на значение участия Мишустина в международных мероприятиях в Казахстане, включая Евразийский межправительственный совет и Цифровой форум в Шымкенте.
Отдельное внимание на переговорах было уделено подготовке к государственному визиту президента России Владимира Путина.
По словам Токаева, Казахстан рассматривает предстоящий визит как важное событие, которое должно придать дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.
В свою очередь Михаил Мишустин поблагодарил за теплый прием и передал слова приветствия от президента России.
"Позвольте передать Вам наилучшие пожелания от Владимира Владимировича Путина. Накануне я с ним подробно обсуждал повестку наших двусторонних отношений, а также подготовку к его визиту к Вам в мае. Правительство делает все для того, чтобы этот визит был успешным", - сказал он.
Также премьер-министр России поздравил Касым-Жомарта Токаева с проведением референдума и принятием новой Конституции Казахстана, отметив поддержку курса на развитие страны.
В завершение встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.
