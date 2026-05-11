Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме
В 2023 году Рыбакина уже становилась победительницей этого турнира.
Сегодня 2026, 06:14
Фото: Getty Images
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала престижного турнира Internazionali BNL d’Italia, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса.
В матче третьего круга казахстанская теннисистка уверенно обыграла представительницу Филиппин Александра Эала со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
В первом сете Рыбакина быстро взяла инициативу, оформив брейк уже в третьем гейме. Во второй партии соперницы обменялись брейками, однако затем казахстанка вновь захватила контроль над игрой и довела матч до победы.
В следующем раунде Елена Рыбакина встретится с победительницей пары Лаура Зигемунд — Каролина Плишкова.
