Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала престижного турнира Internazionali BNL d’Italia, передает BAQ.KZ со ссылкой на Федерацию тенниса.

В матче третьего круга казахстанская теннисистка уверенно обыграла представительницу Филиппин Александра Эала со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

В первом сете Рыбакина быстро взяла инициативу, оформив брейк уже в третьем гейме. Во второй партии соперницы обменялись брейками, однако затем казахстанка вновь захватила контроль над игрой и довела матч до победы.

В следующем раунде Елена Рыбакина встретится с победительницей пары Лаура Зигемунд — Каролина Плишкова.