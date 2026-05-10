Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 11 мая

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице, Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана на 11 мая. На большей части страны ожидаются дожди с грозами, на юге сильные, на севере, востоке и западе заморозки, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области днем на севере и востоке небольшой дождь, гроза. Ночью на западе, севере и юге заморозки 3 градуса. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью заморозки 1-3 градуса. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ветер северо-западный ночью на севере порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке и юге порывы 23-28 м/с. Ночью заморозки 1-6 градусов. В Петропавловске ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ночью заморозки 1-3 градуса.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северо-западный на севере и востоке 15-20 м/с. Ночью на западе и севере заморозки 3 градуса. В Костанае ночью заморозки 1-3 градуса.

В Павлодарской области ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на западе и севере заморозки 3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на юге и востоке дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный утром и днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. Ночью на севере и западе заморозки 3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау и в Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области дождь, гроза, на севере и востоке временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске дождь, гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью дождь, гроза, на юге временами сильный дождь, град, шквал, днем на востоке, юге, в центре дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на севере, юге, в центре 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Ночью на западе заморозки 1 градус. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и в центре — чрезвычайная. В Семее ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области дождь, на юге и в горных районах временами сильный дождь. На западе, юге и в горных районах временами гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, юге и в горных районах порывы 18-23 м/с. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер северо-западный временами порывы 15-18 м/с. В Конаеве временами дождь, гроза. Ветер северо-западный временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный временами порывы 18-23 м/с.

В области Жетысу дождь, на востоке и в горных районах временами сильный дождь. На востоке, юге, в центре и горных районах гроза, град. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер юго-западный на востоке и в горных районах 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке и юге — чрезвычайная. В Талдыкоргане временами дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области дождь, гроза, на юге и в горных районах сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе временами дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области на юге, западе, в горных и предгорных районах дождь, гроза, град, шквал, ночью в горных районах сильный дождь. Ветер юго-западный на юге, западе, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте временами дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью в центре и на востоке дождь, гроза, шквал. В центре и на севере пыльная буря. Ветер северо-восточный в центре и на севере 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная. В Кызылорде ночью дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере заморозки 2 градуса. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе и севере порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе и северо-западе дождь, гроза. Ночью и утром на севере туман. Ветер восточный, юго-восточный на западе и юге порывы 15-20 м/с. Ночью на севере заморозки 2 градуса. В Уральске ночью и утром туман.