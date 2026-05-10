В Актюбинской области продолжается ремонт республиканской автодороги

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров в ходе рабочей поездки в Хромтау проинспектировал реконструкцию участка республиканской автодороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын», входящей в международный транспортный коридор «Самара – Шымкент», передает BAQ.KZ.

Главе региона доложили о ходе реализации проекта на участке «Актобе – Хромтау» с 791 по 819 километр. Подрядчиком выступает ТОО «СП Сине Мидас Строй».

Как сообщили представители компании, в прошлом году после завершения первого этапа реконструкции участок был открыт в техническом режиме. Сейчас работы продолжаются на противоположной стороне дороги — здесь укладывают нижний слой дорожного покрытия. На сегодняшний день работы выполнены на 17 из 28 километров трассы. Завершить этот этап планируют летом.

На объекте также ведутся земляные работы, монтаж водопропускных труб, продолжается подготовка к установке барьерных и снегозащитных ограждений, а также водоотводных лотков. Уже завершено строительство скотопрогонов, основные работы на двух мостах и двух путепроводах, движение по которым открыто.

По данным подрядной организации, в реконструкции задействованы 349 единиц спецтехники и 436 работников. Запасы строительных материалов — щебня, битума и железобетонных изделий — имеются в полном объеме.

В целом проект реконструкции автодороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын» общей протяженностью 262 километра разделен на семь участков и рассчитан на период с 2024 по 2028 годы. В этом году также планируется начать работы на участке в направлении Иргиза.

Асхат Шахаров подчеркнул стратегическое значение проекта для региона и поручил подрядным организациям усилить темпы работ, не снижая требований к качеству.