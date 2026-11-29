Количество погибших при обрушении недостроенного шестиэтажного здания в районе Балоч-Колони пакистанского Карачи достигло 15 человек.

По данным газеты Dawn, в воскресенье спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух человек. Ранее, в пятницу, из-под обломков удалось спасти 28-летнего Мухаммада Адиля. Согласно последним данным службы Rescue 1122, ещё два человека числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

По предварительной информации, здание возводилось незаконно на жилом участке с использованием некачественных строительных материалов. Полиция расследует возможные нарушения при строительстве и проверяет причастность владельцев объекта, застройщика, архитектора, инженера и подрядчиков.

В рамках расследования задержаны четыре человека, в том числе один из владельцев здания и трое подрядчиков. По решению суда они заключены под стражу на пять дней.

Обрушение строящегося здания произошло 25 ноября. В тот момент на строительной площадке находились более 20 рабочих.