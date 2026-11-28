100 тонн мяса привезли на ярмарку «Соғым-FEST» в Астане
В Астане 28 и 29 ноября проходит сельскохозяйственная ярмарка «Соғым-FEST».
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На этой неделе для реализации на ярмарке в столицу завезено более 100 тонн мяса.
Свою продукцию представляют фермерские хозяйства Акмолинской, Абайской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и других областей страны.
Жители и гости столицы могут приобрести мясную и другую сельскохозяйственную продукцию напрямую от производителей, без посредников.
Стоимость говядины начинается от 3 300 тенге за килограмм, конины – от 3 500 тенге, баранины – от 3 700 тенге.
Ярмарка проходит с 09:00 до 19:00 на четырёх торговых площадках:
• ТЦ «Keruen Joly» – шоссе Алаш, 35Б;
• ТЦ «Ет Әлемі» – шоссе Алаш, 31/1;
• ТЦ «Jurt» – улица Бейбарыс Султан, 3;
• рынок «ERA» – шоссе Коргалжын, 96.
Проведение «Соғым-FEST» способствует расширению рынков сбыта для отечественных сельхозпроизводителей и сохранению традиции сезонной заготовки мяса на зиму.
Самое читаемое
- Зарплаты, пенсии, пособия и цены: что изменится в Казахстане в 2027 году
- Всадники, снежные горы и десятки архаров: впечатляющие кадры из Аксу-Жабаглы
- «Надо строить библиотеки»: Токаев высказался о моде на мечети в Казахстане
- От асфальта до железнодорожных магистралей: как Казахстан перестраивает транспортную карту страны
- ИИ не должен думать за детей: Токаев обозначил задачу для школ