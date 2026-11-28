На этой неделе для реализации на ярмарке в столицу завезено более 100 тонн мяса.

Свою продукцию представляют фермерские хозяйства Акмолинской, Абайской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и других областей страны.

Жители и гости столицы могут приобрести мясную и другую сельскохозяйственную продукцию напрямую от производителей, без посредников.

Стоимость говядины начинается от 3 300 тенге за килограмм, конины – от 3 500 тенге, баранины – от 3 700 тенге.

Ярмарка проходит с 09:00 до 19:00 на четырёх торговых площадках:

• ТЦ «Keruen Joly» – шоссе Алаш, 35Б;

• ТЦ «Ет Әлемі» – шоссе Алаш, 31/1;

• ТЦ «Jurt» – улица Бейбарыс Султан, 3;

• рынок «ERA» – шоссе Коргалжын, 96.

Проведение «Соғым-FEST» способствует расширению рынков сбыта для отечественных сельхозпроизводителей и сохранению традиции сезонной заготовки мяса на зиму.