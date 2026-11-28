В ходе встречи были обсуждены социально-экономическое развитие района и дальнейшие задачи. Особое внимание уделено привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, строительству объектов образования, здравоохранения и культуры, а также обеспечению жителей питьевой водой, электроэнергией, теплом и жильем, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Сегодня в Карасайском районе активно развиваются инвестиционная сфера и предпринимательство. С начала года объем инвестиций в основной капитал достиг 188,2 млрд тенге.

«Основной механизм устойчивого развития экономики — привлечение инвестиций и открытие новых производств. Сегодня большая часть инвестиций, поступающих в область, приходится на Карасайский район. По этому показателю район занимает второе место в области. В текущем году также реализован ряд крупных инвестиционных проектов. В частности, компания «MP Solution» построила современный логистический комплекс, а универсальный торговый комплекс «Big City Market» начал свою работу и обеспечил постоянной занятостью 700 жителей района. Кроме того, компания «Эфес Казахстан» модернизировала производственную линию на сумму 2 млрд тенге», — отметил Чингис Аринов.

В этом году объем промышленного производства в районе достиг 635,9 млрд тенге, увеличившись на 2,3%. До конца года планируется довести этот показатель до 796 млрд тенге.

В следующем году также намечена реализация масштабных проектов. Так, ТОО «Focus Logistics» планирует построить вторую очередь складского комплекса для компании Ozon общей стоимостью 70 млрд тенге, создав 1 500 рабочих мест. Еще 1 500 человек будут трудоустроены в рамках второй очереди логистического комплекса «MP Solutions-2» стоимостью 50 млрд тенге. Кроме того, планируется строительство завода «Caspian Beverage Holding» и промышленно-логистического парка «Фаб Инвестмент». Каждый из этих проектов предусматривает создание 200 новых рабочих мест.

В текущем году благодаря реализации новых проектов и мерам государственной поддержки в районе создано 5 314 рабочих мест. Годовой план перевыполнен в три раза.

На реализацию новых бизнес-идей выделены гранты на общую сумму 46,7 млн тенге. В рамках программы «Ауыл аманаты» профинансировано 130 проектов на сумму 1,3 млрд тенге.

Поступления в бюджет от налогов и обязательных платежей составили 150 млрд тенге. Это в три раза больше показателя четырехлетней давности.