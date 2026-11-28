На российско-эстонской границе на полгода приостановят автомобильное сообщение
Ограничения начнут действовать с 1 декабря 2026 года.
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С 1 декабря 2026 года автомобильное сообщение через пункты пропуска на российско-эстонской границе будет приостановлено. Первоначально ограничения вводятся сроком на шесть месяцев.
В Министерстве транспорта Казахстана призвали казахстанских перевозчиков, выполняющих международные автомобильные перевозки в европейском направлении, а также участников внешнеэкономической деятельности учитывать предстоящие изменения при планировании маршрутов.
Особое внимание рекомендовано обратить компаниям, чьи транспортные средства уже находятся в пути или планируют прибыть к указанным пунктам пропуска к 1 декабря. Им советуют заблаговременно скорректировать маршруты и предусмотреть альтернативные варианты пересечения границы, чтобы избежать задержек и дополнительных расходов.
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