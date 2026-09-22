1500 тюков сена загорелись в Жамбылской области
Спасатели не допустили распространения огня.
22 Сентября 2026, 07:11
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22 Сентября 2026, 07:1122 Сентября 2026, 07:11
131Фото: Скриншот видео
В селе Т. Дуйсебайулы Жуалынского района произошло возгорание сеновала на территории частного жилого дома.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. По прибытии первых подразделений огнём было охвачено около 1 500 тюков сена общим весом порядка 30 тонн.
Спасатели предотвратили распространение огня на расположенные вблизи хозяйственные постройки. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
МЧС напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
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