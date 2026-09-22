1500 тюков сена загорелись в Жамбылской области

В селе Т. Дуйсебайулы Жуалынского района произошло возгорание сеновала на территории частного жилого дома.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. По прибытии первых подразделений огнём было охвачено около 1 500 тюков сена общим весом порядка 30 тонн.

Спасатели предотвратили распространение огня на расположенные вблизи хозяйственные постройки. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

МЧС напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.