1500 тюков сена загорелись в Жамбылской области

Спасатели не допустили распространения огня.

22 Сентября 2026, 07:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот видео 22 Сентября 2026, 07:11
22 Сентября 2026, 07:11
131
Фото: Скриншот видео

В селе Т. Дуйсебайулы Жуалынского района произошло возгорание сеновала на территории частного жилого дома.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. По прибытии первых подразделений огнём было охвачено около 1 500 тюков сена общим весом порядка 30 тонн.

Спасатели предотвратили распространение огня на расположенные вблизи хозяйственные постройки. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

МЧС напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

Самое читаемое

Наверх