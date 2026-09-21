Две сестры и их мужья организовали притон в нескольких ЖК Астаны

В Астане завершили расследование дела в отношении 15 человек, которых обвиняют в организации притона в жилых комплексах столицы. По данным прокуратуры, в схему вовлекали в том числе несовершеннолетних, передает BAQ.KZ.

По версии следствия, притон действовал с 2023 по 2025 год. Его организовали две сестры вместе со своими супругами.

Девушек искали в ночных клубах Астаны. Им обещали высокий заработок, жилье, безопасность и конфиденциальность.

В группу, как утверждает следствие, входили администраторы и охранники. Еще несколько человек занимались рекламой сексуальных услуг через социальные сети и мессенджеры.

Следствие считает, что деятельность группы не ограничивалась организацией притона. По данным прокуратуры, участников обвиняют и в нападениях на клиентов.

По версии следствия, у посетителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вымогали деньги, к ним применяли физическую силу и незаконно удерживали в съемных квартирах.

Всего по делу проходят 15 человек. Их задержали. Часть обвиняемых находится под стражей, в отношении других избран домашний арест.

Прокуратура Астаны завершила расследование и направила уголовное дело в суд.

Окончательную правовую оценку действиям обвиняемых даст суд. Они считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором.