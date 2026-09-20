Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 21 сентября

Штормовое предупреждение на 21 сентября объявили в столице и 15 регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют туман, дожди и грозы, а в ряде областей сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юге, севере, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке и юге ожидается туман. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром также ожидается туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В Костанае ночью и утром также ожидается туман.

В Павлодарской области ночью и утром на севере, востоке и в центре ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром также ожидается туман.

В Карагандинской области на юге ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке области ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау на юге ожидается северо-восточный ветер до 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Днем на востоке и юге области юго-восточный ветер с переходом на северо-западный усилится до 15–20 м/с. На западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром также ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. На востоке и юге области северо-западный, северный ветер усилится до 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и юге чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ночью на севере, в центре и на юге, днем на юге, востоке и в горных районах ожидаются дождь и гроза. Северо-восточный ветер временами усилится до 17–22 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидаются дождь и гроза, северо-восточный ветер временами усилится до 17–22 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах Иле Алатау, в зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, днем ожидаются дождь и гроза.

В Алматы временами ожидаются дождь и гроза, северо-восточный ветер временами усилится до 17 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ночью на юге, в центре и горных районах, днем также ожидаются дождь и гроза. В горных районах ожидаются сильный дождь, град и шквал. Юго-западный ветер на юге, востоке и в горных районах усилится до 15–20 м/с, временами до 23–28 м/с. В Талдыкоргане временами ожидаются дождь и гроза.

В Жамбылской области ночью и утром на востоке и в горных районах ожидаются дождь и гроза. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усилится до 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью и утром на севере ожидается туман. На западе, юге и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью и утром также ожидается туман.

В Атырауской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе и в центре ожидаются дождь и гроза. На западе, севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Актау утром и днем ожидаются дождь и гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.