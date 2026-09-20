День пожилых людей: Столичные пенсионеры состязались в танцах
В Астане прошел танцевальный фестиваль среди людей пенсионного возраста.
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В преддверии Дня пожилых людей в Астане состоялся танцевальный фестиваль «Әсем қимыл – әдемі ғұмыр», направленный на поддержку активного долголетия и творческой активности представителей старшего поколения.
Организатором мероприятия выступил Центр активного долголетия. В фестивале приняли участие пенсионеры, получающие социальные услуги в отделениях социального обслуживания шести районов столицы.
Участники представили танцевальные номера в национальном, классическом и современном направлениях, а также танцы народов мира.
Основная цель фестиваля – создание условий для активного и содержательного досуга людей старшего возраста, поддержание их физической и социальной активности, раскрытие творческого потенциала и укрепление социальных связей.
По итогам фестиваля первое место заняла танцевальная группа «Сымбат» района Сарайшык, второе место – группа «Ханшайым» района Есиль, третье место – группа «Сарыарқа» района Сарыарка. Другие участники также были отмечены в различных номинациях.
Подобные мероприятия являются одним из направлений работы Центров активного долголетия, где для представителей старшего поколения создаются возможности для общения, занятий творчеством, физической активности и участия в общественной жизни.
В настоящее время в Казахстане функционируют 132 Центра активного долголетия, в том числе 6 – в Астане.
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