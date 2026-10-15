19 иностранцев пытались пересечь границу Казахстана по поддельным документам

В сентябре и октябре 2026 года в аэропортах Астаны и Алматы выявили 19 иностранных граждан, пытавшихся пересечь государственную границу Казахстана с использованием поддельных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

По данным ведомства, большинство нарушителей использовали поддельные визы и бланки документов с персональными данными третьих лиц.

По выявленным фактам правоохранительные органы проводят досудебные расследования.

Всего с начала 2026 года в ходе пограничного контроля пресечено 358 подобных случаев.

В Пограничной службе КНБ напомнили, что за пересечение государственной границы с использованием поддельных или чужих документов предусмотрена уголовная ответственность.