19 иностранцев пытались пересечь границу Казахстана по поддельным документам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В сентябре и октябре 2026 года в аэропортах Астаны и Алматы выявили 19 иностранных граждан, пытавшихся пересечь государственную границу Казахстана с использованием поддельных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
По данным ведомства, большинство нарушителей использовали поддельные визы и бланки документов с персональными данными третьих лиц.
По выявленным фактам правоохранительные органы проводят досудебные расследования.
Всего с начала 2026 года в ходе пограничного контроля пресечено 358 подобных случаев.
В Пограничной службе КНБ напомнили, что за пересечение государственной границы с использованием поддельных или чужих документов предусмотрена уголовная ответственность.
Самое читаемое
- В Экибастузе строят долину дата-центров: первую очередь запустят до лета 2027 года
- Вода и отопление подорожали: сколько казахстанцы тратят на коммунальные услуги?
- Стрельба и нападение в Алматинской области: полиция задержала участников конфликта
- Студенты из Астаны научили ИИ оценивать риск отторжения пересаженных органов
- Криштиану Роналду поддержал Саудовскую Аравию после атаки хуситов