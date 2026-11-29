Российский политолог и политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев прокомментировал фразу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Геополитика пустилась в пляс», прозвучавшую во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле. В своём Telegram-канале Калачев назвал эту метафору примером дипломатического мастерства. По его мнению, казахстанскому лидеру удалось всего тремя словами передать сложность происходящих в мире процессов.

Когда слов мало, а смысла много — это и есть мастерство, — говорил Конфуций.

На недавней встрече с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев блестяще подтвердил эту древнюю мудрость. Вместо привычных для большой политики долгих и тяжеловесных формулировок он емко описал происходящее в мире всего тремя словами: «Геополитика пустилась в пляс».

Примечательно, что эта метафора прозвучала в самом сердце российской государственности — в Кремле, и сразу же была должным образом оценена аудиторией и экспертами. Пока другие политики тратят часы на рассуждения о новых разделительных линиях, беспрецедентной напряженности, глобальном противостоянии и остром дефиците доверия, Президент Казахстана одной точной фразой нарисовал исчерпывающую картину современного мира, — написал политолог.

В завершение Калачев назвал такую манеру высказываться дипломатией высшего уровня.

Античный философ Сенека утверждал: „Речь истины проста“. Именно так работает настоящая дипломатия высшего уровня. Там, где не нужны лишние слова, вступает в силу искусство точного образа. Как писал Антон Павлович Чехов, „краткость — сестра таланта“ — и в большой политике это правило работает безотказно, — заключил он.

Положительные оценки внешнеполитического курса Казахстана звучали и от других российских экспертов. В ноябре директор Центра аналитики и стратегических коммуникаций Александр Дроговоз охарактеризовал подход Токаева как «дипломатию баланса без качания». Он обратил внимание на то, что Казахстан сочетает союзнические отношения с Россией с развитием контактов с другими международными партнёрами. По оценке Дроговоза, многовекторность позволяет Астане сохранять самостоятельную позицию и одновременно участвовать в работе ЕАЭС, ШОС, СНГ и ОДКБ. Эксперт также подчеркнул значение личного диалога между президентами Казахстана и России для согласования подходов к региональной безопасности.

О роли Казахстана в системе коллективной безопасности Центральной Азии высказался и российский политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он отметил географическое положение республики, её экономический потенциал и участие в региональных объединениях. По мнению Журавлева, многовекторность казахстанской внешней политики со временем превратилась в стратегию, а дипломатические подходы Астаны помогают находить баланс интересов государств и снижать вероятность возникновения конфликтов.

Значение Казахстана в работе ОДКБ очень велико. Что касается дипломатических подходов Казахстана, то они как раз помогают создать баланс. Тот баланс, при котором военные усилия не всегда даже требуются, — заявил политолог.

Ещё один российский аналитик, Александр Ананьев, обратил внимание на инициативу Токаева по возможному участию России в Организации тюркских государств. На саммите ОТГ в Анкаре президент Казахстана предложил рассмотреть для Москвы формат «ОТГ+» либо статус наблюдателя. Ананьев оценил инициативу положительно. По его мнению, участие России в работе организации даже в качестве наблюдателя расширило бы возможности для переговоров, прямых контактов и согласования интересов государств.

Аналитик также напомнил о дипломатическом опыте Токаева в системе ООН и подчеркнул значение многосторонних площадок для поддержания международного диалога.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву состоялся 25-26 ноября. В Кремле президенты обсудили торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, совместные проекты и развитие искусственного интеллекта. По словам Токаева, товарооборот двух стран приближается к 30 млрд долларов, а из 178 совместных проектов 124 уже реализованы. На следующий день глава Казахстана принял участие в международной конференции AI Journey 2026 в качестве главного гостя.