251 млн теңге субсидий: в ЗКО расследуют хищение бюджетных средств

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области расследует дело о предполагаемом хищении бюджетных средств, выделенных в рамках программы развития агропромышленного комплекса.

По данным следствия, подозреваемый через подконтрольные ему ТОО «Агрокомплекс АРСЕН» и ТОО «ОнегеАгроСервис» представил в уполномоченный орган документы для получения инвестиционных субсидий. Средства предназначались для возмещения расходов на строительство водосберегающих оросительных систем в Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района.

В качестве подтверждения понесенных затрат были предоставлены фиктивные платежные поручения и акты выполненных работ.

На основании этих документов на счета двух товариществ перечислили инвестиционные субсидии на общую сумму 251 млн теңге. В дальнейшем, по версии следствия, средства были обналичены. Часть денег направили на приобретение жилого дома.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Расследование продолжается.