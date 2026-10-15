251 млн теңге субсидий: в ЗКО расследуют хищение бюджетных средств
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Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области расследует дело о предполагаемом хищении бюджетных средств, выделенных в рамках программы развития агропромышленного комплекса.
По данным следствия, подозреваемый через подконтрольные ему ТОО «Агрокомплекс АРСЕН» и ТОО «ОнегеАгроСервис» представил в уполномоченный орган документы для получения инвестиционных субсидий. Средства предназначались для возмещения расходов на строительство водосберегающих оросительных систем в Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района.
В качестве подтверждения понесенных затрат были предоставлены фиктивные платежные поручения и акты выполненных работ.
На основании этих документов на счета двух товариществ перечислили инвестиционные субсидии на общую сумму 251 млн теңге. В дальнейшем, по версии следствия, средства были обналичены. Часть денег направили на приобретение жилого дома.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Расследование продолжается.
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