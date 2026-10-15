26 тысяч квадратов газона и новые поля: в Алматы обновили сквер Шухова
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В Медеуском районе Алматы завершили обновление сквера имени Ивана Шухова. Здесь заменили освещение, привели в порядок дорожки, обновили футбольные поля и заметно расширили зеленую часть, передает BAQ.KZ со ссылкой на районный акимат.
Теперь в сквере 26 тыс. квадратных метров газона. Для него проложили 12,2 км автоматического полива.
Изменился и сам облик территории. Здесь появилась новая ночная подсветка, уложили брусчатку, установили скамейки.
Для детей оборудовали игровые площадки. Для занятий спортом разместили новые элементы и полностью модернизировали два футбольных поля.
Сквер носит имя писателя, журналиста и переводчика Ивана Шухова, который много лет жил и работал в Казахстане.
Работы провели по программе «Бюджет народного участия». По ней жители сами предлагают проекты для своих районов и выбирают их голосованием.
После обновления сквер стал полноценной зоной для прогулок, спорта и отдыха, а не просто зеленым участком между улицами.
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