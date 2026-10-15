26 тысяч квадратов газона и новые поля: в Алматы обновили сквер Шухова

В Медеуском районе Алматы завершили обновление сквера имени Ивана Шухова. Здесь заменили освещение, привели в порядок дорожки, обновили футбольные поля и заметно расширили зеленую часть, передает BAQ.KZ со ссылкой на районный акимат.

Теперь в сквере 26 тыс. квадратных метров газона. Для него проложили 12,2 км автоматического полива.

Изменился и сам облик территории. Здесь появилась новая ночная подсветка, уложили брусчатку, установили скамейки.

Для детей оборудовали игровые площадки. Для занятий спортом разместили новые элементы и полностью модернизировали два футбольных поля.

Сквер носит имя писателя, журналиста и переводчика Ивана Шухова, который много лет жил и работал в Казахстане.

Работы провели по программе «Бюджет народного участия». По ней жители сами предлагают проекты для своих районов и выбирают их голосованием.

После обновления сквер стал полноценной зоной для прогулок, спорта и отдыха, а не просто зеленым участком между улицами.