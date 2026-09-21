Горы мешают технике: пожар в Тарбагатае тушат с воздуха

В Тарбагатайском национальном парке пожар тушат с земли и воздуха. К части очагов техника не может добраться из-за горного рельефа, поэтому вертолет уже сбросил на них 27 тонн воды, передает BAQ.KZ.

Всего выполнено девять сбросов по три тонны.

На месте работают 96 человек и 21 единица техники. В тушении участвуют сотрудники лесной охраны, подразделений ЧС и местных исполнительных органов.

Ситуацию осложняет ветер до 4 метров в секунду. Отдельные участки остаются недоступными для пожарных машин.

При этом большая часть территории, затронутой огнем, приходится не на лес, а на нелесные земли государственного лесного фонда.

К тушению дополнительно подключили силы и технику резервата «Семей орманы» и ДЧС области Абай.

Для координации работ на место направили заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР М. Елемесова.

Локализовать пожар пока не удалось. Тушение продолжается.