Горы мешают технике: пожар в Тарбагатае тушат с воздуха
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В Тарбагатайском национальном парке пожар тушат с земли и воздуха. К части очагов техника не может добраться из-за горного рельефа, поэтому вертолет уже сбросил на них 27 тонн воды, передает BAQ.KZ.
Всего выполнено девять сбросов по три тонны.
На месте работают 96 человек и 21 единица техники. В тушении участвуют сотрудники лесной охраны, подразделений ЧС и местных исполнительных органов.
Ситуацию осложняет ветер до 4 метров в секунду. Отдельные участки остаются недоступными для пожарных машин.
При этом большая часть территории, затронутой огнем, приходится не на лес, а на нелесные земли государственного лесного фонда.
К тушению дополнительно подключили силы и технику резервата «Семей орманы» и ДЧС области Абай.
Для координации работ на место направили заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР М. Елемесова.
Локализовать пожар пока не удалось. Тушение продолжается.
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