Сына арабского шейха задержали в аэропорту Мюнхена

В аэропорту Мюнхена задержали Ракана Аль-Тани — сына бывшего владельца испанского футбольного клуба «Малага» шейха Абдуллы Аль-Тани. Мужчина собирался вылететь в Доху, однако его задержали по европейскому ордеру и поместили под стражу. Теперь немецким властям предстоит решить вопрос о его передаче Испании.

Ракан Аль-Тани, его отец и два брата проходят по делу о предполагаемых махинациях при управлении «Малагой». Им вменяют, в частности, присвоение средств, недобросовестное управление и принятие решений, которые могли нанести ущерб клубу. В июле испанский суд выдал европейские и международные ордера на арест членов семьи после того, как их длительное время не удавалось вызвать в суд.

Прокуратура Испании требует для каждого из обвиняемых по 14 лет лишения свободы и запрета занимать руководящие должности в компаниях в течение 18 лет. Ракан Аль-Тани входил в совет директоров «Малаги». В 2020 году суд отстранил семью Аль-Тани от управления клубом на фоне расследования предполагаемых финансовых нарушений.