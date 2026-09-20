Шестилетний ребёнок погиб под колёсами автомобиля во дворе дома в Экибастузе

В Экибастузе шестилетний мальчик погиб в результате наезда автомобиля во дворе одного из многоквартирных домов.

Трагедия произошла вечером 19 сентября. По предварительной информации, ребёнок катался на велосипеде, когда оказался под колёсами автомобиля. Прибывшие на место медики не смогли спасти мальчика.

Факт смертельного ДТП подтвердили в Департаменте полиции Павлодарской области.

«По факту наезда, в результате которого погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования», — сообщили в региональном департаменте полиции.

В настоящее время родственники погибшего ребёнка разыскивают очевидцев происшествия.