29-летнего инженера казнили в Иране

В Иране приведён в исполнение смертный приговор в отношении 29-летнего инженера Эрфана Шакурзаде, обвинённого в шпионаже, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

По данным Iran Human Rights Society, Шакурзаде был задержан в 2025 году Корпусом стражей исламской революции. Он получил образование в сфере электротехники и аэрокосмической инженерии и считался перспективным молодым специалистом, работавшим в организации, связанной со спутниковыми технологиями.

Иранские судебные органы утверждали, что он якобы сотрудничал с иностранными спецслужбами, включая ЦРУ и «Моссад», и передавал секретную информацию.

Однако правозащитники заявляют, что доказательства по делу не были публично представлены, а сам процесс проходил без прозрачности. Незадолго до казни они опубликовали записку Шакурзаде, переданную из тюрьмы.

В своём письме он отрицал обвинения и утверждал, что признательные показания были получены под пытками и после длительного одиночного заключения.

По данным организаций, перед казнью его перевели в тюрьму в городе Кередж. Правозащитники также предупреждали о возможной скорой казни и призывали обратить внимание на дело.