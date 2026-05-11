Казахстанец погиб в ДТП в Анталье: его сбило такси
От удара мужчину отбросило на проезжую часть.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Анталье в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 27-летний гражданин Казахстана Кубат Аманбеков, передает BAQ.KZ со ссылкой на HALYQSTAN.
Трагедия произошла ночью в районе Белек на улице Барыш. По данным местных СМИ, коммерческое такси под управлением 43-летнего водителя совершило наезд на велосипедиста, которым оказался казахстанец.
От удара мужчину отбросило на проезжую часть. Очевидцы вызвали экстренные службы, однако прибывшие медики констатировали его смерть на месте.
Сообщается, что погибший работал барменом в одном из пятизвёздочных отелей района Серик.
Тело было доставлено в морг государственной больницы. Водитель такси задержан и доставлен в полицейский участок для проведения следственных действий.
Правоохранительные органы Турция проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможное превышение скорости и другие нарушения.
Самое читаемое
- В Актюбинской области продолжается ремонт республиканской автодороги
- Двое школьников утонули в Талгарском районе Алматинской области
- Женщина погибла под колесами автомобиля во дворе жилого дома в Кокшетау
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 11 мая
- Великие матери степи: женщины, воспитавшие героев Казахстана