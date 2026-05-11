Казахстанец погиб в ДТП в Анталье: его сбило такси

В Анталье в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 27-летний гражданин Казахстана Кубат Аманбеков, передает BAQ.KZ со ссылкой на HALYQSTAN.

Трагедия произошла ночью в районе Белек на улице Барыш. По данным местных СМИ, коммерческое такси под управлением 43-летнего водителя совершило наезд на велосипедиста, которым оказался казахстанец.

От удара мужчину отбросило на проезжую часть. Очевидцы вызвали экстренные службы, однако прибывшие медики констатировали его смерть на месте.

Сообщается, что погибший работал барменом в одном из пятизвёздочных отелей района Серик.

Тело было доставлено в морг государственной больницы. Водитель такси задержан и доставлен в полицейский участок для проведения следственных действий.

Правоохранительные органы Турция проводят расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможное превышение скорости и другие нарушения.