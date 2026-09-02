3 млн тенге за двухминутный ролик: в Алматы объявили конкурс
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В Алматы проходит республиканский конкурс видеоконтента «Аспан таулы Алматы!». Авторы лучших роликов о городе смогут получить денежные призы, а общий призовой фонд составит 7,5 млн тенге.
Прием заявок стартовал 20 августа и продлится до 10 сентября. Участвовать в конкурсе могут граждане Казахстана старше 18 лет независимо от региона проживания и сферы деятельности.
Участникам предлагают снять оригинальный авторский ролик продолжительностью от 30 секунд до двух минут. Видео должно быть посвящено жизни, природе, архитектуре или культуре Алматы.
Одно из основных требований – работа не должна была ранее побеждать в других конкурсах или публиковаться в интернете и на видеохостингах.
При оценке жюри будет учитывать оригинальность идеи, качество монтажа, режиссуру и эмоциональное воздействие ролика. В состав жюри войдут режиссеры, продюсеры, представители культуры и искусства, а также специалисты медиасферы.
Победитель получит 3 млн тенге
За первое место предусмотрена премия в размере 3 млн тенге, за второе – 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге. Кроме того, организаторы предусмотрели пять поощрительных премий по 300 тыс. тенге каждая.
Таким образом, общий призовой фонд конкурса достигает 7,5 млн тенге.
Заявку вместе с видеоматериалом необходимо отправить на электронную почту aspantaulyalmaty@gmail.com. Победителей объявят и наградят в сентябре в рамках празднования Дня города.
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