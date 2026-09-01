Прокуратура защитила права 3,4 тыс. предпринимателей в Семее

Прокуратура Семея выявила нарушения в работе ГКП «Семей Водоканал», которые затронули 3,4 тыс. предпринимателей и 16 инвесторов. Проблема оказалась в типовых договорах на водоснабжение и водоотведение, передает BAQ.KZ.

В документах не было обязательного пункта о пломбировании приборов учета воды в течение 10 дней. Из-за этого сроки подключения и дальнейшего оказания услуг могли затягиваться без достаточных оснований.

После вмешательства прокуратуры договоры с 1641 предпринимателем и всеми 16 инвесторами уже привели в соответствие с требованиями законодательства.

По остальным 1759 предпринимателям работа продолжается. Их документы сейчас приводят в надлежащее состояние.

В прокуратуре отмечают, что отсутствие четкого срока в договоре создавало для бизнеса дополнительную неопределенность. Предприниматель мог выполнить свою часть обязательств, но при этом ждать пломбирования счетчика дольше установленного законом срока.

Нарушение затронуло сразу несколько тысяч клиентов предприятия, поэтому проверка вышла за рамки отдельных жалоб и привела к пересмотру типовых договоров.

Предпринимателям и инвесторам, которые сталкиваются с нарушением своих прав, в прокуратуре области Абай предлагают обращаться по номеру +7 707 144 00 16 или в Call-центр 115.