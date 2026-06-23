В стране завершён приём заявок на участие в Национальном конкурсе "Мерейлі отбасы – 2026".

В этом году интерес к проекту оказался особенно высоким. Всего поступило 3 611 заявок из всех регионов страны. Это свидетельствует о росте внимания казахстанцев к семейным ценностям и укреплению института семьи.

Из них 2 024 семьи подали заявки самостоятельно, ещё 1 583 семьи были выдвинуты местными исполнительными органами и юридическими лицами.

Наибольшее число заявок поступило из Карагандинской области, области Жетысу и города Астаны.

Как проходит отбор

Конкурс проводится в два этапа. Сначала районные и городские комиссии рассматривают документы и отбирают семьи для участия в следующем этапе. Затем областные комиссии, а также комиссии городов республиканского значения и столицы определяют победителей, которые представят свои регионы на республиканском уровне.

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Мерейлі отбасы – 2026" состоится 11 сентября 2026 года в Астане, накануне Дня семьи.

Стоит отметить, что "Мерейлі отбасы" направлен на укрепление института семьи, повышение её общественного статуса и продвижение традиционных семейных ценностей. За время проведения конкурса в нём приняли участие более 20 тысяч семей со всего Казахстана.

Как формируется демографическая политика Казахстана – читайте в материале.