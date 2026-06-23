Более 3,6 тысячи семей вступили в борьбу за звание лучших в Казахстане
Победителей определят на районном, областном и республиканском этапах конкурса.
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В стране завершён приём заявок на участие в Национальном конкурсе "Мерейлі отбасы – 2026".
В этом году интерес к проекту оказался особенно высоким. Всего поступило 3 611 заявок из всех регионов страны. Это свидетельствует о росте внимания казахстанцев к семейным ценностям и укреплению института семьи.
Из них 2 024 семьи подали заявки самостоятельно, ещё 1 583 семьи были выдвинуты местными исполнительными органами и юридическими лицами.
Наибольшее число заявок поступило из Карагандинской области, области Жетысу и города Астаны.
Как проходит отбор
Конкурс проводится в два этапа. Сначала районные и городские комиссии рассматривают документы и отбирают семьи для участия в следующем этапе. Затем областные комиссии, а также комиссии городов республиканского значения и столицы определяют победителей, которые представят свои регионы на республиканском уровне.
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса "Мерейлі отбасы – 2026" состоится 11 сентября 2026 года в Астане, накануне Дня семьи.
Стоит отметить, что "Мерейлі отбасы" направлен на укрепление института семьи, повышение её общественного статуса и продвижение традиционных семейных ценностей. За время проведения конкурса в нём приняли участие более 20 тысяч семей со всего Казахстана.
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