Реконструкция вокзала «Астана-1»: Что происходит внутри

В столице полным ходом продолжается реконструкция вокзала «Астана-1». Работы ведутся в соответствии с графиком, а завершить их планируют в октябре. Нашей съемочной группе удалось снять как выглядит один из символов Астаны сейчас и что происходит внутри его коридоров.

Вокзал «Астана-1» был обновлен только раз - в 1990 году. С тех пор здание видело только текущие ремонтные работы, капитальной модернизации пришлось ждать до середины 20-х. Прямо сейчас специалисты продолжают трудиться над устройством кровли, фасада, перрона и конкорсного перехода, внутренней отделкой, монтажом систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции и связи.

Жители Астаны не видят того, что происходит за высоким забором. А тем временем реконструкция идет в рамках масштабной программы модернизации железнодорожной инфраструктуры по поручению Главы государства. Поэтому работа продолжается в любую погоду.

В реконструкции задействованы 255 специалистов и 12 единиц строительной техники. Сейчас стройплощадка больше походит на улей, где буквально в каждом углу - движение.

Использовать на объекте будут самые современные технические решения: системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа и оповещения пассажиров. Помимо этого, установят новые LED-экраны.

После завершения работ площадь вокзала увеличится на 500 квадратных метров и составит 8,7 тысяч квадратных метров. А внутри появится комната матери и ребенка.