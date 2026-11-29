39 провинций Турции объявили зоной желтого уровня опасности из-за непогоды
В стране ожидаются дожди, сильные ливни и штормовой ветер. На востоке Восточной Анатолии прогнозируют снегопады.
29 Ноября 2026, 16:34
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29 Ноября 2026, 16:3429 Ноября 2026, 16:34
168Фото: Pixabay.com
В 39 провинциях Турции, включая Стамбул и Измир, объявлен желтый уровень опасности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Предупреждение действует на 29 ноября.
Главное управление метеорологии Турции опубликовало прогноз, согласно которому на большей части территории страны ожидаются дожди. В отдельных районах возможны сильные ливни и штормовой ветер.
Кроме того, в восточной части региона Восточная Анатолия прогнозируются снегопады.
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