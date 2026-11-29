В 39 провинциях Турции, включая Стамбул и Измир, объявлен желтый уровень опасности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Предупреждение действует на 29 ноября.

Главное управление метеорологии Турции опубликовало прогноз, согласно которому на большей части территории страны ожидаются дожди. В отдельных районах возможны сильные ливни и штормовой ветер.

Кроме того, в восточной части региона Восточная Анатолия прогнозируются снегопады.